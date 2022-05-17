Haber Giriş: 17 Mayıs 2022 Salı 16:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'a geçmeye çalışan 27 terör örgütü üyesi yakalandı
Edirne'de, son 4 günde Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 32 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 25'inin FETÖ, 2'sinin de terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğu tespit edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Edirne'de görevli hudut birliklerinin son 4 günde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 32 kişinin yakalandığı kaydedildi.
Yapılan incelemede, şahıslardan 25'inin FETÖ, 2'sinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.
Etiketler: Sınır Güvenliği Edirne Milli Savunma Bakanlığı
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