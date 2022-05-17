TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ve konferans katılımcısı diğer yetkililerle ziyaret ettiği merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarına çelenk bıraktı.

20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanı'nı da ziyaret eden Şentop ve beraberindekiler, buradaki Ebedi Ateş Anıtı'na da çelenk koydu.

[Fotoğraf: AA]

Şentop, daha sonra Bakü Türk Şehitliği'ne geçerek anıta çelenk bıraktı.

[Fotoğraf: AA]

"Bu diyarlara kabirlerinizle bastığınız mühür ilelebet payidar kalacaktır"

Temsili şehit mezarlarına çiçek bırakan Şentop, şehitliğin anıt defterine şunları yazdı:

"Aziz şehitlerimiz, Türk milletinin yiğit evlatları, 104 yıl önce bu toprakları kendi öz vatanınız gibi savunmak için Azerbaycanlı kardeşlerinizle birlikte omuz omuza şehadet makamına eriştiniz. İstiklal ve hürriyet uğruna feda ettiğiniz canlarınızla Azerbaycan’a bu vatanı muhkem kıldınız. Kanlarınızla suladığınız bu topraklarda yeşeren genç fidanlar, bugün aynı irade ve maneviyatla o gün sizlerin elinde yükselen bayrağı daha yukarılara çekme çabasındadırlar.

Şahs-ı maneviniz, uzun yıllar sonra 44 günlük Vatan Muharebesi'nde ülkelerini işgalden kurtarmalarında Azerbaycan askerlerine de ışık tuttu, moral, azim ve güç verdi. Biz de sizlerin mirasını yüreğinde yaşatan kudretli ve asil Türk milletinin temsilcileri olarak mukaddes emanetinize sahip çıkmak için buradayız. Ortak tarih, şuur ve kardeşlik uğruna bu diyarlara kabirlerinizle bastığınız mühür ilelebet payidar kalacaktır. Muazzez hatıranız geçmişte olduğu gibi gelecekte de nesillerimize rehber olacaktır. Ulvi istirahatgahınızda huzur ve iftiharla uyuyunuz. Allah'ın rahmeti üzerinizedir. Ruhlarınız şad olsun."

[Fotoğraf: AA]

Şentop'a ziyaretinde AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı eşlik etti.