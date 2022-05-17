Haber Giriş: 17 Mayıs 2022 Salı 13:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanlığı, matematik yaz okulları açacak
Milli Eğitim Bakanı Özer, "4'üncü sınıftan 12'nci sınıfa kadar destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında tüm il ve ilçelerimizde matematik yaz okulları açıyoruz." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB Şura Salonu'nda "Matematik Seferberliği Tanıtım Töreni'nde yaptığı konuşmada, özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı bilim ve sanat merkezlerinde, 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrencilere yaz okulu açılacağı yönünde dün yaptığı açıklamayı hatırlattı.
Bakan Özer, öğrencilerin bu programa yaz aylarında gittikleri illerde katılabilme imkanı getireceklerini ve konuya ilişkin detayları yakın zamanda açıklayacaklarını söyledi.
Matematik seferberliği ile ilgili yeni bir adım attıklarını vurgulayan Özer, "4'üncü sınıftan 12'nci sınıfa kadar destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında tüm il ve ilçelerimizde matematik yaz okulları açıyoruz." ifadesini kullandı.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı Mahmut Özer
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