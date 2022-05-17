DEAŞ elebaşı Ebu İbrahim El Haşimi El Kureyşi 3 Şubat’ta İdlib’de etkisiz hale getirildi, dünya basını o operasyonun ayrıntılarını TRT Haber’den öğrendi.

Bu operasyon terör örgütüne ağır darbe vurmakla kalmadı büyük bir çözülmeyi de beraberinde getirdi.

Türk istihbaratı operasyon bölgesinde dijital bir bellek buldu. Bellekte yapılan incelemede binlerce öz geçmiş ele geçirildi.

Ağır kayıplar veren örgütün öz geçmiş sistemiyle yeni katılımlar sağlamak istediği, söz konusu CV'lerin de örgüte katılmak isteyenlere ait olduğu ortaya çıktı.



TRT Haber, Türkiye'den gönderilen bazı öz geçmişlerin detaylarına da ulaşmıştı.

Bu özgeçmişleri ve verileri tek tek inceleyen güvenlik güçleri 10 ayrı canlı bombayı nokta operasyonlarla yakaladı.

Son operasyon Şanlıurfa'da



DEAŞ'a yönelik son operasyon Şanlıurfa'da yapıldı. Söz konusu bellekteki verilerin sağladığı istihbarat ile canlı bomba eylemi hazırlığındaki bir teröristin kentte olduğu belirlendi. Ekipler operasyon için hemen harekete geçti.

Ebi Enes El Kahtani kod adlı Beşşar El Mizhen isimli terörist kanlı eylemi gerçekleştiremeden yakalandı.

DEAŞ'ın planladığı 10'uncu eylem engellenmiş oldu

İçişleri Bakanlığı, DEAŞ'ın Türkiye'de yapmayı planladığı 10’uncu canlı bomba eyleminin de engellenmiş olduğunu duyurdu.

Yakalanan teröristin örgütün sözde Şam vilayeti üst düzey yöneticileriyle irtibat kurduğu ortaya çıktı.

DEAŞ'lı teröristin 2015'te örgüte katılıp özel eğitim aldığı, örgüt içinde "savaşçı" olarak faaliyet gösterdiği ve canlı bomba eylemi için gönüllü olduğu öğrenildi.

