Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında el konulan bir flash bellek içeriğinde yapılan incelemede; DEAŞ terör örgütüne ait çok sayıda örgütsel döküman tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışma neticesinde örgütsel dökümanların çözülmesiyle operasyon başlatıldı.

Saldırı hazırlığındaki DEAŞ’lı canlı bomba, Şanlıurfa TEM ekiplerince yakalandı. Bu yıl DEAŞ’ın yapmayı planladığı onuncu canlı bomba saldırısı engellendi. Operasyona dair detaylar @trthaber’de.https://t.co/EjHH1s13uA pic.twitter.com/ZUlQJywrEQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 16, 2022

Şanlıurfa TEM Şube Müdürlüğünce 'EBİ ENES EL KAHTANİ' kod adlı 'Beşşar El MIZHEN' isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller el konuldu.

Teröristin; “DEAŞ terör örgütüne sözde biat ettiği ve örgütün sözde Şam Vilayeti üst düzey yöneticileriyle irtibat kurarak canlı bomba saldırısı yapmak istediği, önümüzdeki süreçte örgüt adına Ülkemizde canlı bomba, yalnız kurt faaliyetlerinde bulunacağı belirlendi.

Yakalanan teröristle birlikte bu yıl DEAŞ’ın yapmayı planladığı 10’uncu canlı bomba eylemi engellenmiş oldu.