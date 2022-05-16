Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 10:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Dönmez: Dördüncü sondaj gemimiz 19 Mayıs'ta Türkiye'de olacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dördüncü sondaj gemimiz 19 Mayıs'ta Türkiye'de olacak" dedi.
Bakan Fatih Dönmez, Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler (PEMT'22) Toplantısı'na katıldı.
Toplantıda konuşma yapan Dönmez, "Dördüncü sondaj gemimiz 19 Mayıs'ta Türkiye'de olacak. 4. sondaj gemimiz hazırlıkları için Mersin Taşucu'nda yaklaşık 2 ay kalacak. Gerekli çalışmaların ardından en kısa sürede ilk sondajına başlayacak" ifadelerine yer verdi.
Son Haberler
- 11:01
- 10:57
- 10:57
- 11:00
- 11:03
Sıradaki Haber
Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz