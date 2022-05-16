Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Mayıs'taki "Scholastic Aptitude Test" (SAT) sınav sorularının Ankara'da 2-3 bin dolar arasında satıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturmayı derinleştiren savcılık, aralarında İran ve Azerbaycan uyrukluların da bulunduğu 6 şüphelinin Telegram mesajlaşma programı üzerinden organize olduğunu, Cahid ve M.N. isimli kişilerce Azerbaycan'dan soruların getirildiğini ve "karantina" adını verdikleri evlerde soruların dağıtıldığını tespit etti.

Adreslerde çok sayıda kitapçık ve dijital materyal bulundu

Başsavcılığın talimatı üzerine, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, Efsane G, Farnaz H, Fuad K, Alakbar K, Saeed K. ve Ali A. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 11 SAT sınav giriş belgesi, 18 SAT sınavı soru kitapçığı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirdi.

İkametinde yapılan aramada sınav kitapçıkları bulunan Efsane G. savcılık sorgusunda, şüphelilerden yeğeni Farnaz H. ile ikamet ettiklerini, polislerin operasyon yaptığı sırada evinde bulunan öğrencilerin yeğeninin arkadaşları olduklarını ve birlikte ders çalıştıklarını iddia etti.

Şüpheliler birlikte ders çalışmak için toplandıklarını savundu

Sınavdan önce soruların birçok kişide olduğunu öne süren Efsane G, "Eve geldiklerinde bunların ne olduğunu sordum, bana Telegram'dan aldıklarını söylediler. Ben bunların çalınmış sorular olduğunu bilmiyordum. Sorular İngilizceydi, benim İngilizceyle alakam yoktur. Polis eve geldiğinde 'soruları saklayın' demedim" iddiasında bulundu.

Şüpheli Farnaz H. de öğrencilere soru satmadığını, yurt dışından yeni geldiklerini, kalacak yerleri olmadığı için teyzesi Efsane G'in evinde ders çalışmak için toplandıklarını savundu.

"Sorular kutu içerisinde şifre ile geliyor"

Şüpheli Fuad K. ise savcılık ifadesinde, soruları sınav merkezinden çıkaran kişinin M.N. olduğunu söyledi. M.N'nin İstanbul'da başka bir suçtan tutuklandığını bildiğini aktaran Fuad K, soruları satan şahsın da Cahid M. olduğunu söyledi. Fuad K, şu itiraflarda bulundu:

"Sorular kutu içerisinde şifreyle geliyor. Getiren kişi şifreyi çözüyor ve tekrar yerine koyuyor. Cahid de soruları yabancı öğrencilere satıyor. Cahid'in benden rica ettiği şey, soruları alarak öğrencilere dağıtmamdır. İlk kez böyle bir şey yaptım, pişmanım. Cahid benim Azerbaycan'dan eski arkadaşımdır. Kendisi İstanbul'da olduğu için benden rica etti. 'Sana harçlık olarak para veririm' dedi. Ancak para vermedi. Ben evdeki öğrencilerden hiçbirini tanımam sadece Efsane ve Farnaz'ı tanırım. Efsane bana 'Öğrenciler evde soruları getir' dedi. Ben de Cahid'e sordum. O götürmemi söyleyince ben de götürdüm. Bildiğim kadarıyla Telegram sayfalarında paylaşılan Azerbaycan'da sorulan sorulardır. Türkiye'de sorulan sorularla aynıdır. Belki Türkiye'de çalınan sorular paylaşılmış olabilir."

Alakbar K. de ifadesinde, soruşturmaya konu olan sınav sorularının dağıtılmasıyla ilgili bir bilgisinin olmadığını ancak bu soruların her sene çalındığını duyduğunu iddia etti.

Sorular 500 ila 1000 dolara satılıyor

Sınavın tüm dünyada geçerli olduğunu ifade eden Alakbar K, şunları anlattı:

"Savaş çıkınca sınavlar olmadı. Soru çıkaranlar Türkiye'deki üniversitelere yöneldiler ve Türkiye'den çıkmaya başladı. Fuad'ın öğrencilere verdiği soruların Türkiye'den çalınan sorular olduğunu düşünüyorum. Bu sorular PDF dosyasıyla geldikten sonra Telegram'a yükleniyor ve 500-1000 dolar gibi fiyatlara satılıyor. M.N'nin bu işin içerisinde olduğunu biliyorum. Hatta onun üzerinde birileri olduğunu düşünüyorum."

Şüpheli Saeed K, sınav sorularını Cahid M'nin temin ederek sattığını öne sürerek, "Bu sınav aynı anda 170 ülkede gerçekleşiyor. Bu soruları Türkiye'de dağıtan kişi Cahid'dir. Bakü'nün alanında olan üniversitelerin soruları da dahil olmak üzere hepsini Cahid satıyor" ifadelerini kullandı.

Şüphelilerden Ali A. da kısa süre önce Türkiye'ye geldiğini olaylarla hiçbir bağlantısı olmadığını, gözaltına alındığı evdeki kişilerden sadece Saeed K'yi tanıdığını öne sürdü.

Savcılığın şüpheliler hakkında, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından yürüttüğü soruşturmada, ifadeler doğrultusunda soruşturmanın genişletileceği öğrenildi.

"Scholastic Aptitude Test" (SAT) nedir ?

ABD'de öğrencilerin yüksek öğrenime kabulünü sağlayacak standartları oluşturan kurum olan College Board tarafından uygulanan SAT, Amerikan üniversitelerinde lisans eğitimi almak isteyen öğrenciler ile Türkiye üniversitelerinde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencileri kapsıyor.

Çoktan seçmeli bir test olan SAT, öğrencilerin İngilizce okuma ve yazma, matematik ve kompozisyon gibi alanlarda yeteneklerini değerlendiriyor.

Öğrencilerin bulundukları ülkedeki, uluslararası bir merkezde uygulanan ve 5 yıl geçerli olan sınav, Amerika'da yılda 7, Türkiye'de ise 6 kez yapılıyor.