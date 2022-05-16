Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlerle görüşme mesaisi Cezayirli mevkidaşı ile devam edecek. Erdoğan, Abdülmecid Tebbun ile Beştepe'de bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayirli mevkidaşını resmi törenle karşılayacak. Ardından baş başa görüşme gerçekleştirilecek.

Daha sonra ilgili bakanların da katılımı ile Türkiye-Cezayir Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin birinci oturumu yapılacak.

Görüşmelerde ikili ilişkiler tüm yönleri ile ele alınacak. Köklü bir tarihe sahip olan iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin geliştirilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek.

Ticaret hacmi hedefi 5 milyar dolar

Türkiye, hali hazırda Cezayir'de en önemli yatırımcı ülke konumunda. Ülkedeki yatırım ortamı ve 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması için izlenecek yol haritası üzerinde durulacak.

Sıvılaştırılmış doğalgaz başta olmak üzere enerjide yeni iş birliği imkanları, ulaşımda ortak adımlar ve savunma sanayii projeleri gibi konular ele alınacak.

Bölgesel gelişmeler ele alınacak

Libya başta olmak üzere Doğu Akdeniz'deki son durum üzerinde görüş alışverişinde bulunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik çabalar hakkında mevkidaşını bilgilendirecek.

Görüşmeler sonrası bir çok alanda iş birliği anlaşmaları imzalanacak.

Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tebbun ortak basın toplantısı ile alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.