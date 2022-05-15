Haber Giriş: 15 Mayıs 2022 Pazar 22:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri'nden Afganistan'daki saldırıya kınama
[Fotoğraf: Arşiv]
Türkiye, Afganistan'da Türkiye Maarif Vakfı’na ait İlköğretim Okulu'nun müdür yardımcısının öldürülmesini kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Faillerin bulunup adalet karşısına çıkarılmasını umuyoruz" denildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Maarif Vakfı Okullarının Afganistan'da eğitime önemli katkılarının bulunduğuna dikkat çekildi.
"Türkiye Maarif Vakfı Okulu'nun yetkilisine yönelik bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, faillerin bir an önce belirlenerek adaletin önüne çıkarılmasını umuyoruz" sözlerine yer verildi.
Açıklamada, Hayatını kaybeden Okul Müdür Yardımcısına Allah'tan rahmet, yakınları ile Afgan halkına başsağlığı dilekleri iletildi.
Etiketler: Afganistan Dışişleri Bakanlığı Türkiye Maarif Vakfı
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