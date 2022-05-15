Haber Giriş: 15 Mayıs 2022 Pazar 21:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dışişleri: Lübnan’daki seçimlerin huzur içinde tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz
[Fotoğraf: Arşiv]
Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da yapılan genel seçimlerin huzur içinde tamamlanmış olmasının memnuniyetle karşılandığını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lübnan'da bugün gerçekleştirilen genel seçimlerin huzur içinde tamamlanmış olmasından memnuniyet duyulduğu belirtildi.
"Seçim sonuçlarının, Lübnan'ın toplumsal barış, huzur ve istikrarına katkıda bulunmasını diliyor; Lübnan’ın karşı karşıya bulunduğu sınamalarla etkin şekilde mücadele edilebilmesi için yeni bir hükümetin en yakın zamanda kurulmasını temenni ediyoruz" sözlerinin kullanıldığı açıklamada, Türkiye’nin, Lübnan'ın egemenliğinin, birliğinin, istikrarının ve güvenliğinin güçlü bir savunucusu ve destekleyicisi olarak Lübnan halkına ve devletine desteğini sürdüreceği vurgulandı.
Lübnan Genel Seçimleri Hk. https://t.co/DSh77XozG1 pic.twitter.com/46OxtZcdr9— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 15, 2022
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Lübnan
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