Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı basın ve yayın organlarında yer alan, Türkiye’nin Hindistan’dan buğday ithal ettiğine dair iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Hindistan'ın, aşırı sıcaklar nedeniyle buğday ihracatını yasaklaması, Ukrayna ve Rusya'dan da buğday alınamadığı için Türkiye'de buğday krizi yaşanacağı ve ekmek fiyatlarının yükseleceğine ilişkin haberlerin de doğru olmadığı ifade edildi.

Türkiye'nin bu süreçte Hindistan'dan herhangi bir buğday talebi olmadığı belirtildi, "Buğday ithalatı, büyük çoğunlukla buğday mamulleri ihracatı amacıyla yapılmaktadır" denildi.

Bazı basın ve yayın organlarında ortaya atılan Türkiye’nin Hindistan’dan buğday ithal ettiğine dair iddialarla ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur. pic.twitter.com/fAqhkwr85T — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) May 15, 2022

"Hububat üretiminde ilk sıralardayız"

2021 yılında 2,44 milyar dolarlık buğday ithalatına karşılık 3,23 milyar dolarlık buğday mamulleri ihracatı yapılarak, buğdayda dış ticaret fazlası elde edildiği vurgulandı.

Türkiye'nin Hububat ve baklagil piyasasında dünyanın en önemli ülkelerinden biri olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamaya göre, 2021 yılında kuru fasulye üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı. Türkiye dünya un ihracatında birinci, makarna ihracatında ise ikinci sırada yer aldı.

Türkiye'nin buğday mamulleri üretiminde de başı çektiği, nohut üretiminde dünyada ikinci, mercimek üretiminde de dördüncü sırada olduğu bilgisi paylaşıldı.