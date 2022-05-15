Haber Giriş: 15 Mayıs 2022 Pazar 19:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TCG Gediz fırkateyni Deniz Aslanı-2022 Tatbikatı'na katıldı
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
TCG Gediz fırkateyni, Ege Denizi’nde icra edilen Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’na katıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Gediz fırkateyninin Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’na katıldığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:
"TCG GEDİZ fırkateynimiz, Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde 11-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında Ege Denizi’nde icra edilen Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’na katıldı."
TCG GEDİZ fırkateynimiz, Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk ve idaresinde 11-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında Ege Denizi’nde icra edilen Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’na katıldı.#MSB pic.twitter.com/FY1hYPKR5S— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 15, 2022
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Sahil Güvenlik Ege Denizi
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