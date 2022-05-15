İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CATS kameralarına yönelik çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

SİHA'ların keskin gözü CATS kameralarının üretimlerini ve bu araçlara entegrasyonlarını sürdürdüklerini belirten Demir, "Son olarak güvenlik güçlerimize çok sayıda CATS teslimatı gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

SİHA’larımızın keskin gözü #CATS kameralarımızın üretimlerine ve SİHA’larımıza entegrasyonlarına devam ediyoruz.



Son olarak güvenlik güçlerimize çok sayıda CATS teslimatı gerçekleştirdik.



➡️ @aselsan pic.twitter.com/8qQ5pSYs3Y — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) May 15, 2022

CATS, hava platformlarının hedefleme, keşif ve gözetleme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ASELSAN tarafından milli olarak üretiliyor.