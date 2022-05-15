Haber Giriş: 15 Mayıs 2022 Pazar 16:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Çok sayıda CATS teslimatı gerçekleştirdik
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) keskin gözü CATS Elektro-Optik Sensör Sistemi kameralarının üretim, entegrasyon ve teslimatlarının devam ettiğini açıkladı.
İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CATS kameralarına yönelik çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
SİHA'ların keskin gözü CATS kameralarının üretimlerini ve bu araçlara entegrasyonlarını sürdürdüklerini belirten Demir, "Son olarak güvenlik güçlerimize çok sayıda CATS teslimatı gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.
SİHA’larımızın keskin gözü #CATS kameralarımızın üretimlerine ve SİHA’larımıza entegrasyonlarına devam ediyoruz.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) May 15, 2022
Son olarak güvenlik güçlerimize çok sayıda CATS teslimatı gerçekleştirdik.
➡️ @aselsan pic.twitter.com/8qQ5pSYs3Y
CATS, hava platformlarının hedefleme, keşif ve gözetleme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ASELSAN tarafından milli olarak üretiliyor.
Etiketler: İsmail Demir Savunma Sanayii SİHA
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