Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 13 Mayıs Cuma günü Bursa Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret etti.

Tüm atölyeleri gezerek çalışmalar hakkında öğretmen ve usta öğreticilerden bilgi alan Emine Erdoğan, seramik atölyesinde baskı yöntemiyle çınar yaprağı ve yeşil türbe desenli pano yapımına da eşlik etti.

Erdoğan'a ziyaretinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve eşi Hale Koca da eşlik etti.

"Olgunlaşma Enstitüleri kültürel mirasın taşınmasında öncü role sahip"

Emine Erdoğan, "Türk İğnesinin Mucizesi" etiketiyle yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı:

"Kültürel mirasımızın geleceğe taşınmasında, 1945'ten günümüze Olgunlaşma Enstitüleri'miz öncü bir role sahip. Geleneksel Türk Sanatları'nın bir dünya markası olma yolunda Bohça Projesi ve Olgunlaşma Akademisi ile kazandığı ivmenin yeni çalışmalarla artarak devamını diliyorum. Kaybolmaya yüz tutmuş zengin dokuların korunması ve dünyaya açılması için gösterilen her gayretin destekçisi olmayı sürdüreceğim. Bursa Olgunlaşma Atölyeleri'nde, Bursa'nın kadim tarihini ilmek ilmek işleyen maharetli elleri yürekten kutluyorum."

Emine Erdoğan'ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Olgunlaşma Enstitüleri'nin yenilenmesi, enstitülerdeki ürünlerin "Bohça" markası adıyla dünyaya açılması ve "Türkiye Dokuma Atlası" projeleri sürdürülüyor.