Suriye İdlib'de yer alan Atme kasabası son yılların en önemli operasyonlarından birine sahne oldu. Terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi ABD ordusunun düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Harabeye dönen evi TRT Haber görüntüledi

Amerika Birleşik Devletleri'nin gece yaptığı operasyondan geriye yıkıntıya dönen bu ev kaldı.

Helikopter ve savaş uçağı destekli operasyon gece yarısı başlatıldı. Helikopterden indirme yapılarak hedefteki evin etrafı sarıldı ve ateş altına alındı.

Yaklaşık iki saat süren çatışma sonunda iki katlı binanın üst katı çökerken içerisi ise kullanılamaz hale geldi. TRT Haber ekibi operasyonun yapıldığı evdeydi.

Ev sahibi: Sıradan biri gibiydi, hiç şüphelenmemiştik

Teröristin yaşadığı evin sahibine de TRT Haber ulaştı:

Ev sahibi, terörist Kureyşi için, "Sıradan bir adam gibiydi, hiç şüphelenmemiştik. Bize Halep'ten geldiğini söyledi" dedi.

13 kişi öldürüldü

Operasyonda, el Kureyşi'nin yanı sıra 6'sı çocuk 12 kişi de hayatını kaybetti.

Bir Amerikan helikopterinin ise operasyon sırasında teknik sorun nedeniyle yere indikten sonra imha edildiği belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekim 2019'da İdlib'de benzer bir operasyonla terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'yi etkisiz hale getirmişti.