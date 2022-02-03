Hazırlık Komisyonu'ndan 'Semra Güzel' kararı
Tükiye Büyük Millet Meclisi Hazırlık Komisyonu, HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki raporu kabul etti.
PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması süreci işliyor. TBMM Hazırlık Komisyonu, Güzel hakkında terör örgütüne üyelik suçlamasıyla hazırlanan 2 fezlekeyi inceledi ve kararını verdi.
Komisyon başkanı Ramazan Can toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Semra Güzel'in 2 dosyası açısından oy çokluğuyla dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildi" dedi.
8 Şubat'ta Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sunulacak
Hazırlık Komisyonu, raporunu 8 Şubat Salı günü Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sunacak.
Sonraki süreçte karma komisyonda da fezlekeler incelecek.
Karma Komisyondan da dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar çıkarsa nihai oylama Meclis Genel Kurulunda yapılacak.
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