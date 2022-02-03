Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 15:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır'da Eren Kış-19 Operasyonu başlatıldı
[Fotoğraf: TRT Haber]
İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da "Eren Kış-19 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Selçuk Acar Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 310 personel görev alıyor.
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır'da "Eren Kış-19 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Selçuk Acar Operasyonu" başlatıldı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan toplam 310 personel görev alıyor.
[Fotoğraf: TRT Haber]
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları'nın sürdürüleceği vurgulandı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Etiketler: Eren Operasyonları İçişleri Bakanlığı
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