Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 18:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan ile 4. Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı sona erdi
Türk ve Yunan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki 4. Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda Güven Artırıcı Önlemler konusundaki görüşmelerin devamı hususunda mutabık kalındı.
Bir sonraki toplantının Ankara’da icra edilmesinin planlandığı belirtildi.
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