Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 17:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Soylu: Savsaklama varsa hesabını sorarım
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırıldığı meclis komisyonunda konuştu. Teşkilata verdiği talimatı anlattı. "Şiddet gören kadının başvurusunu savsaklayan polis görevden alınacak" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu komisyonda, aile ve kadına yönelik şiddeti insanlık suçu olarak gördüklerini söyledi.
Bunun toplumun geleceği için de bir tehdit olduğuna dikkat çekti.
"Şiddet gören kadınlara hemen yardım ediliyor"
Soylu komisyonda kadına yönelik şiddete ilişkin Emniyet teşkilatına verdiği talimatı da anlattı.
Şiddet gören kadınların polise başvurması halinde hemen yardım edildiğini belirtti.
Soylu, "Aksi tutum içinde olan polisin görevden alınması talimatını verdim. Savsaklama varsa hesabını sorarım" diye konuştu.
Etiketler: KADES Kadına Şiddet Süleyman Soylu
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