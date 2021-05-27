Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 16:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kaftancıoğlu'na dava
[Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 500 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na tazminat davası açtı.
'Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat' gerekçesiyle açılan davada Erdoğan, 500 bin liralık manevi tazminat talebinde bulundu.
Etiketler: CHP Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
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