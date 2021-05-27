Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 15:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA ]
Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 olmak üzere toplam 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.
Açıklamaya göre, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 terörist olmak üzere toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Sıradaki Haber
Vergi cezaları, sigorta primleri, KYK borçları yeniden yapılandırılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz