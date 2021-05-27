Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 14:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MSB: Ay da tutulsa Süper Ay da olsa onlar hep orada
Milli Savunma Bakanlığı, "Süper Ay" manzarasında savaş uçaklarının çekilen görüntüsünü paylaştı.
Ay'ın dünyaya en yakın konumda olduğu "Süper Çiçek Kanlı Ay" Türkiye'nin birçok yerinde gözlemlendi.
Ay da tutulsa, Süper Ay da olsa onlar hep orada! #SüperAy pic.twitter.com/UtxNwbijQm— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 27, 2021
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan ve iki F-16 savaş uçağının yer aldığı paylaşımda da, "Ay da tutulsa, Süper Ay da olsa onlar hep orada" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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