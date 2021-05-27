Ay'ın dünyaya en yakın konumda olduğu "Süper Çiçek Kanlı Ay" Türkiye'nin birçok yerinde gözlemlendi.

Ay da tutulsa, Süper Ay da olsa onlar hep orada! #SüperAy pic.twitter.com/UtxNwbijQm — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 27, 2021

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan ve iki F-16 savaş uçağının yer aldığı paylaşımda da, "Ay da tutulsa, Süper Ay da olsa onlar hep orada" ifadelerine yer verildi.