CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğul, Burdur ve Isparta'da temaslarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun gündeminde yeni anayasa çalışmaları vardı. Güçlendirilmiş parlamenter sistem vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanlığı makamının devletin güvencesi olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu "Millet ittifakı olarak güçlendirilmiş parlamenter sistemden yanayız. Türkiye bir kişiye emanet edilemez. Hiç edilmemiştir" dedi.

"İthilafta cumhurbaşkanı hakemdir"

Kılıçdaroğlu "Cumhurbaşkanı makamı devletin sigortasıdır tarafsız olduğu sürece. İhtilaf çıkar partiler arasında hakem kime başvuracaksınız, cumhurbaşkanına" açıklamasını yaptı.

Kılıçdaroğlu'ndan birlik çağrısı

Kılıçdaroğlu muhtarlara ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerine seslendi. Sözlerinde "Birbirimize farklı gözlerle bakmaya başladık. Neden bayrağımız bir, vatanımız bir beraber olmak varken, birlikte olmak varken, ülkeyi büyütmek varken neden bu kavgalar?" ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu Isparta'da gül bahçelerine gitti, üreticilerle gül topladı. Isparta'nın aromatik bitkiler açısından bir merkeze dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti.

Gül alım fiyatının da bu yıl en az 7,5 lira olması gerektiğini söyledi.