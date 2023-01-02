Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, bir grup düzensiz göçmen, 29 Aralık 2022'de Ege Denizi'nde Çeşme'nin güneybatısında Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından Türkiye sahiline 3,62 mil mesafede Türk kara sularına itildi.

1️⃣ Ege Denizi'nin Çeşme güneybatısında, 29 Aralık 2022 tarihinde Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin Türk sahiline 3.62 mil mesafede kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi.#MSB pic.twitter.com/ZzjKhFZhbw — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 2, 2023

Deniz Kuvvetlerine ait İHA ile tespit edilen bu olay, ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı.