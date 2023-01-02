Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 10 PKK/YPG’li terörist komandoların başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:

"Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz!"

Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz!



Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 10 PKK/YPG’li terörist daha Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/xXz6B5GiLi