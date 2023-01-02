Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 15:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye’nin kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 10 PKK/YPG’li terörist komandoların başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:
"Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz!"
Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 2, 2023
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 10 PKK/YPG’li terörist daha Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/xXz6B5GiLi
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG Terörle Mücadele
Son Haberler
- 17:04
- 17:02
- 17:07
- 16:59
- 16:51
Sıradaki Haber
Bakan Nebati: Hedefimiz dünyanın ilk 10 ihracatçısı arasında yer almak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz