Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 14:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Orta Gelirliye Konut Kampanyası'nın detayları 4 Ocak'ta açıklanacak
[Fotograf: AA]
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nın detaylarını 4 Ocak saat 10.00'da açıklayacak.
Bir süredir üzerinde çalışılan "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nda sona gelindi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Nebati ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, kampanyanın detaylarını çarşamba günü saat 10.00’da Ankara’da düzenlenecek ortak basın toplantısında kamuoyuyla paylaşacak.
Son Haberler
- 15:33
- 15:29
- 15:28
- 15:25
- 15:15
Sıradaki Haber
e-Devlet'te 'dijital kimlik' uygulaması hayata geçirilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz