Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Bakanlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen "TarımCebimde Uygulaması Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, gıda arz güvenliği ve ürün planlaması için dijitalleşmenin esas olduğunun altını çizdi.

Bu kapsamda Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ile ilgili bazı iş ve işlemlerin e-Devlet üzerinden de yapılması imkanını getirdiklerini anımsatan Kirişci, bu entegrasyonla 2 Ocak itibarıyla çiftçilerin 2 milyon 824 bin 44 ÇKS belgesi oluşturduğunu söyledi.

Kirişci, AK Parti hükümetleri döneminde, dünyaya örnek teşkil edebilecek e-Devlet uygulamalarıyla dijital hizmetler konusunda yeni bir dönem başlatıldığına işaret etti.

"1 Ocak itibarıyla tüm mobil marketlerden indirilebilecek"

Dijitalleşme konusundaki çalışmalarının planlı bir şekilde devam ettiğine dikkati çeken Kirişci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"TarımCebimde mobil uygulamamız için dijitalleşme adına bir devrim diyebiliriz. Burada paylaşacağımız uygulamanın birinci versiyonu olacaktır. TarımCebimde 1.0, tamamıyla yerli ve milli bir uygulamadır. İlk günden bugüne uygulamanın hayata geçirilmesinde dökülen akıl ve alın teri, tamamıyla Bakanlığımız personeline aittir. Uygulama için herhangi bir özel bütçe oluşturulmamış, Bakanlığımızın iç kaynakları seferber edilmiştir. TarımCebimde 1.0 mobil uygulaması, 1 Ocak itibarıyla tüm mobil marketlerden mobil cihaza indirilip açıldığında herhangi bir kayıt işlemi gerektirmeden ana sayfaya erişilebilmektedir."

"Çiftçilere parsel bazlı ürün önermeleri yapılacak"

Kirişci, TarımCebimde uygulamasının kullanıcılarının ikiye ayrıldığını belirterek, uygulamayı Bakanlığa kayıtlı çiftçilerin ve diğer kullanıcıların kullanabileceğini aktardı. Kirişci, uygulamaya ilişkin şunları kaydetti:

"Diğer kullanıcılar dediğimiz yani bilgi almak isteyen herkes uygulamayı kullanabilecek. İlçe bazlı ürün önerileri herkese açık. ÇKS belgesi alma menüsü kayıtlı olan çiftçilerimizin girebileceği bir alan. Destek menüsü bütün herkese açık. Hayvansal üretimle ilgili menüde 7 tane alt menü var, burada da herkese açık menüler var, mesela küpe sorgulama herkese açık. Destek takvimi menüsünde ise verilecek desteklerin tarihlerine ilişkin bilgiler yer alıyor. Mobil uygulamada ayrıca haber ve duyuru ile ilgili bölümler de yer alıyor. Eğitim ve yayın ile ilgili de herkesin erişim sağlayabileceği bilgiler yer alıyor. Ayrıca, e-Devlet hizmeti menüsü de var, burada sizi Bakanlığımızın e-Devlet üzerinden sunduğu hizmetlere yönlendiriliyorsunuz."

Uygulamanın sürekli iyileştirileceği bilgisini paylaşan Kirişci, bu çerçevede kullanıcıların geri dönüşlerinin dikkate alınacağını anlattı.

Kirişci, uygulamanın yeni versiyonlarında iklim, toprak ve su kısıtları göz önüne alınarak çiftçilere parsel bazlı ürün önermeleri yapılacağını vurgulayarak, arıcılık, su ürünleri, ipek böcekçiliği gibi üretim faaliyetlerine ilişkin hizmetlerin de ilave edileceğini söyledi.

Tanıtımın ardından Bakan Kirişci ve iki çiftçi TarımCebimde uygulaması üzerinden çeşitli işlemler yaptı.