AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak MYK toplantısının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

2023'ün ilk MYK toplantısında seçim çalışmaları gündemde olacak. AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı'nın bir sunum yapması bekleniyor.

Meclis'in gündemi de masada olacak

Toplantıda Meclis'in yoğun gündeminin değerlendirilmesi öngörülüyor.

EYT ve kamudaki sözleşmeli personele kadroyu içeren kanun teklifleri ile

çocuk istismarının önlenmesi kapsamında kurulması planlanan Meclis Araştırma Komisyonu MYK'da ele alınacak.

Fahiş fiyatla mücadele de ele alınacak

Toplantıda ayrıca fahiş fiyatlar ile mücadele kapsamındaki tedbirler de değerlendirilecek.

MYK'nın ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının gündemi ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

