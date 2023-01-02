AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Ocak Cumartesi günü Antalya'ya gideceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde saat 12.30'da başlayacak toplu açılış töreninde Antalyalılarla buluşacağını belirten Taş, "Dünya lideri Cumhurbaşkanı'mız kentimizde 1 milyar 157 milyon lira değerindeki 82 projenin açılışını yapacak. Tüm hemşehrilerimizi açılışa ve mitingimize davet ediyorum" sözlerini kullandı.

"Hasret bitiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı için AK Parti İl Teşkilatı'nca gerekli hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Taş, şu sözleri kullandı:

"Hasret bitiyor, Cumhurbaşkanı'mız Antalyalı hemşehrilerimizle buluşuyor. Bu heyecanı özlemiştik. Mitingler bizim düğünlerimizdir. Bundan önce olduğu gibi Antalya'mıza yakışır şekilde Cumhurbaşkanı'mızı karşılayacağız. Cumhurbaşkanı'mızın Antalya programları için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bakanlarımız, MKYK üyelerimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve tüm teşkilatlarımızla bir araya gelerek eksiksiz bir organizasyon için çalışıyoruz."