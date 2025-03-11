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Gündem
AA 11.03.2025 17:03

Yüksek İstişare Kurulu'nda 'Aile Enstitüsü' ve 'Nüfus Politikaları Kurulu'nun önemi görüşüldü

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Yüksek İstişare Kurulu'nda 'Aile Enstitüsü' ve 'Nüfus Politikaları Kurulu'nun önemi görüşüldü

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, kurul üyesi eski TBMM Başkanları Köksal Toptan, Binali Yıldırım, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Mehmet Ali Şahin ve Mustafa Şentop ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz katıldı.

İletişim Başkanı Altun, toplantı sonrası yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

"Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulumuzun gündeminde, dünyada ve bölgemizde yaşanan kritik gelişmeler, Türkiye’nin Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşmak için yürüttüğü çalışmalar ve toplumumuzun teminatı aile yapımıza yönelik artan tehditler yer aldı.

Toplantıda, aile kurumumuzu güçlendirmek için oluşturulan, “Aile Enstitüsü” ve “Nüfus Politikaları Kurulu”nun önemi ifade edildi.

2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesinin aileyi hedef alan sorun alanlarının tespiti ve çözümü için farkındalığı artıracağı, yeni evlenecek gençlerimize Aile ve Gençlik Fonu dahilinde verilen faizsiz kredi desteğinin 81 ilde uygulandığı, bunlara ilave olarak gençlerimizin yuva kurmasını kolaylaştıracak, aileye yönelik tehdit ve tehlikeleri bertaraf edecek yeni projelerin hayata geçirileceği belirtildi. Toplantıda ayrıca TBMM gündemindeki, ailelere önemli ölçüde yardımcı olacak doğum ve çocuk desteklerini artıran düzenlemenin toplumsal yararlarına, nüfus artışına faydalarına ve aile kurumuna yönelik potansiyel faydalarına vurgu yapıldı.

Toplantıda, aile kurumunun karşı karşıya kaldığı meydan okumalar derinlemesine tahlil edilirken, aile kurumunun nasıl daha güçlü hale getirileceği konusunda istişarelerde bulunuldu.”

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Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan
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