Libya’nın önde gelen Amazigh, Touareg ve Tebu topluluklarının kanaat önderleri ve meclis başkanları Ankara’da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını (YTB) ziyaret ederek YTB Başkanı Abdullah Eren ile bir araya geldi.

Gerçekleşen görüşmede eğitim ve kültür alanlarında YTB tarafından Libya’ya sunulan katkılar ve bu alanlardaki ortak iş birliği imkanları ele alındı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

"İleride ortak çalışmalarımızı artırmayı hedefliyoruz"

YTB Başkanı Abdullah Eren, görüşmeye dair sosyal medya hesabından Türkçe ve Arapça olarak değerlendirmelerde bulundu.

Eren, paylaşımında Türkiye’nin Libya konusundaki duruşuna dikkat çekerek, ‘‘Türkiye'nin Libya'daki temel yaklaşımı hak ve hakkaniyetin korunmasıdır’’ dedi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

YTB’nin de Libya’ya yönelik faaliyetlerini bu doğrultuda gerçekleştirdiğine vurgu yapan Abdullah Eren şu ifadeleri kullandı:

‘‘YTB olarak bizler de işte bu doğrultuda Libya'ya yönelik faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Dost ve kardeş ülke Libya'nın en önemli topluluklarının kanaat önderleri ve temsilcilerini kurumumuzda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. İleride ortak çalışmalarımızı artırmayı hedefliyoruz.”