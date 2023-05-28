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TRT Haber 28.05.2023 18:45

YSK Başkanı Yener: Oyların yüzde 75,42'si sayılmış vaziyettedir

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, yurt içi ve yurt dışında sandıkların yüzde 75,42'sinin açıldığını, cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 53,41, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 46,59 oy oranına sahip olduğunu söyledi.

YSK Başkanı Yener: Oyların yüzde 75,42'si sayılmış vaziyettedir

Yener, YSK'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "An itibarıyla yurt içinde açılan sandık oranımız yüzde 76,41, yurt dışında ise yüzde 42,01, yurt içi ve yurt dışı toplam açılan sandık oranımız yüzde 75,42'dir." ifadesini kullandı.

Tüm verilerin anlık siyasi partilerle paylaşıldığını dile getiren Yener, şunları kaydetti:

"An itibarıyla yurt içinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 53,35, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 46,65. Yurt dışında ise Sayın Recep Tayip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 60,75, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 39,25'tir. Genel, yurt dışı ve yurt içi oyların toplamında ise Sayın Recep Tayyip Erdoğan an itibarıyla yüzde 53,41, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 46,59 oy oranına sahiptir. Yüksek Seçim Kurulu'nun geçici sonuçlarının ilanının beklenilmesini kamuoyuna arz ederiz."

Veri akışlarının YSK'de siyasi parti temsilcileri tarafından da takip edildiğini vurgulayan Yener, "Geçici sonuçlar açıklanana kadar kamuoyunun ve vatandaşların sonucu beklemesini rica ederiz. Veri akışında problem yoktur, siyasi partilerimizle de paylaşılmaktadır" ifadelerini kullandı.

 

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