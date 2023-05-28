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Gündem
AA 28.05.2023 18:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta sonuç belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan, en yüksek oyu Erdoğan aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta sonuç belli oldu
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'ndaki 3279 numaralı sandığın sonuçları açıklandı.

Sonuçlar için tıkla[Sonuçlar için tıkla]

Sandıktan Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a 213, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 134 oy çıktı, 4 oy ise geçersiz sayıldı.

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