Gündem
AA
28.05.2023 18:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta sonuç belli oldu
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan, en yüksek oyu Erdoğan aldı.
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'ndaki 3279 numaralı sandığın sonuçları açıklandı.
[Sonuçlar için tıkla]
Sandıktan Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a 213, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 134 oy çıktı, 4 oy ise geçersiz sayıldı.