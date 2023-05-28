Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta sonuç belli oldu

Sandıktan Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a 213, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 134 oy çıktı, 4 oy ise geçersiz sayıldı.

[Sonuçlar için tıkla]

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'ndaki 3279 numaralı sandığın sonuçları açıklandı.

Sıradaki Haber

Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı sandıkta en çok oyu kendisi aldı