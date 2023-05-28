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Gündem
TRT Haber 28.05.2023 17:38

Türkiye seçimini yaptı... Sandıkların tamamına yakını açıldı

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Türkiye genelinde sandıkların yüzde 97,12'si açıldı. Recep Tayyip Erdoğan: 52,21 Kemal Kılıçdaroğlu: 47,79

Türkiye seçimini yaptı... Sandıkların tamamına yakını açıldı

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti.

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy verme işlemi 17.00'de sona erdi.

Türkiye seçimini yaptı... Sandıkların tamamına yakını açıldı

Seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.

TÜRKİYE GENELİ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI:

Açılan Sandık (%) Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
97,12 52,21 47,79
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Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Seçim 2023 YSK
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