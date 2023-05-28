YSK Başkanı Yener: Yayın yasağı kaldırıldı

Yener, YSK'de gazetecilere yaptığı açıklamada, basın mensuplarının Kurul'un kurallarına uymasını istedi.

YSK açıklama yapmadan veri paylaşılmasının "hoş bir durum olmadığını" vurgulayan Yener, şöyle devam etti:

"Yüksek Seçim Kurulu'muz yayın yasağının ne zaman kalkacağı konusunda toplanmıştır. Saat 18.15 itibarıyla basın mensuplarımızın, haber ajanslarımızın yayın ve veri girişine izin verilmiştir. Şu anda sistemimizde de veri girişleri devam etmekte olup, herhangi bir problem yoktur. Anlık olarak da 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçimlere katılan 24 siyasi parti ve cumhurbaşkanı adaylarımızın temsilcileriyle de verilerimiz anlık olarak paylaşılmaktadır."

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci tur oylamasına ilişkin yayın yasağının saat 18.15 itibarıyla kaldırılacağını açıkladı. pic.twitter.com/4EGqyhRnwq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 28, 2023

Yener, saat 17.00'de YSK'de gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin Türk milletine ve demokrasiye hayırlı olması temennisinde bulunmuştu.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener açıklama yapıyor. https://t.co/moVdUWKg4Z — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 28, 2023

"Bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tur oy verme süreci sona ermiştir. Kurulumuza şu ana kadar yansıyan ve oy verme işlemlerine etkisi olan herhangi olumsuz bir durum söz konusu olmamıştır" diyen Yener, şöyle devam etti:

"Süreç içerisinde Kurul'umuza gelen itirazlar da değerlendirilmiş, ilgili il ve ilçe seçim kurullarına gönderilmiştir. Seçimlere sağduyu ile katılım gösteren seçmenlerimize, cumhurbaşkanı adaylarımıza, temsilcilere, siyasi partilere, Yüksek Seçim Kurulunun değerli üyelerine ve kurulumuzdaki siyasi parti temsilcilerine, kurulumuzun merkez teşkilatında görevli personelimize, il, ilçe seçim kurulu başkanlıklarımıza, personelimize, sandıklarda görev alan tüm görevlilere, bu süreçte bizimle birlikte olan ilgili bakanlıklarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, güvenlik görevlilerimize, süreci baştan beri bizimle takip eden basın mensuplarına teşekkürlerimi sunuyorum."

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Yayın yasağı ne zaman kalkacak?

Ahmet Yener, yayın yasağının ne zaman kaldırılacağının sorulması üzerine, konunun Kurul gündemine alınarak değerlendirileceğini kaydetti.