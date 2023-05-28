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Gündem
AA 28.05.2023 14:39

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu oyunu İzmir'de kullandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu İzmir'de kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu oyunu İzmir'de kullandı
[Fotograf: AA]

Kasapoğlu, oy kullanmak üzere geldiği İzmir Atatürk Lisesi'nde görevlilerle selamlaştı.

Oyunu 1260 numaralı sandıkta kullanan Kasapoğlu, demokrasi şöleni yaşandığını belirterek, seçimin ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi.

Bakan Kasapoğlu, seçim sonucunda kazananın Türkiye olacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Türkiye, seçimlerini her daim demokratik olgunlukla, en güzel atmosferde gerçekleştirmiş bir ülkedir. Bunu 14 Mayıs'ta gördük. Bugün de yine inşallah aynı olgunlukla, en güzel şekilde, karşılıklı sevgi, saygı çerçevesinde bunu yaşayacağız. İnanıyorum ki en güzel şekliyle yeni bir dönem, Türkiye demokrasi süreci başlayacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum. Sandıklarda görev alan tüm görevlilere, bugünkü süreci yöneten tüm görevli arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Onların bu süreçteki misyonu demokrasimiz adına, ülkemiz adına çok ama çok kıymetli."

Kasapoğlu, oy kullanan seçmenlerle de sohbet etti.

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İzmir Mehmet Muharrem Kasapoğlu Seçim 2023
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