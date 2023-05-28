Seçimlerle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'ne ilişkin sosyal medya hesaplarından kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak şekilde kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri paylaşmak suretiyle alenen yayan, provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları tespit edildi.

Bu hesaplarla ilgili olarak resen soruşturma başlatıldı, tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Öte yandan İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, paylaşımları yapan diğer hesapların kimlik tespiti için çalışmalara devam ediyor.