Çok Bulutlu 20.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 28.05.2023 12:43

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Ankara'da oy kullandı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Siyasi değerlendirmeyi birkaç gün sonra basın toplantısıyla yapacağım. Cumhuriyetimiz, tarihimiz boyunca ilk kez farklı seçim yaşıyoruz. İki turlu bir seçim, ikinci tura kaldı seçim. İki turlu seçime alışacağız artık" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Ankara'da oy kullandı

Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce, eşi Ülkü İnce ile Çankaya Yaşamkent Mahallesi'ndeki Şener Çakmak Anadolu Lisesi 4617 numaralı sandıkta oy kullandı.

İnce çifti, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oylarını kullandıktan sonra, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Oy kullandıktan sonra gazetecilerin sorusu üzerine İnce, şu anda seçim devam ederken siyasi bir açıklama yapmasının doğru olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Şimdi buradan dinlenmeye gidiyorum. Köyüme gidiyorum, torunlarımı seveceğim. Siyasi değerlendirmeyi birkaç gün sonra basın toplantısıyla yapacağım. Cumhuriyetimiz, tarihimiz boyunca ilk kez farklı seçim yaşıyoruz. İki turlu bir seçim, ikinci tura kaldı seçim. İki turlu seçime alışacağız artık, bu sistem devam ederse eğer. Hep bunu anlatmaya çalışmıştım, iki turlu, iki turlu diye. Artılarını, eksilerini kim nerede, ne yanlış yaptı, kim nerede, ne doğru yaptı birkaç gün sonra basın toplantısıyla anlatacağım. Memleketimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun."

İnce, açıklamasının ardından sandık görevlilerine kolaylık diledi.

ETİKETLER
Ankara Muharrem İnce Seçim 2023
Sıradaki Haber
MHP Genel Başkanı Bahçeli oyunu kullandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:20
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay oyunu kullandı
13:23
Seçimlerle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
12:53
Türkevi'ne saldıran sanık hakkında 'denetimli serbestlik' kararı
12:31
MHP Genel Başkanı Bahçeli oyunu kullandı
12:27
Bir günde iki 'evet': Kız arkadaşına temsili oy pusulasıyla evlilik teklifi yaptı
13:14
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu oyunu kullandı
İzmir'de atları ile oy vermeye geldiler
İzmir'de atları ile oy vermeye geldiler
FOTO FOKUS
Kazak giydirdiği kuzusuyla sandık başına gitti
Kazak giydirdiği kuzusuyla sandık başına gitti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ