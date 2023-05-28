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Gündem
AA 28.05.2023 12:19

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu oyunu kullandı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu kullandı. Kılıçdaroğlu, "Oy kullanan ve oyunun hakkını arayan bütün vatandaşlara yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu oyunu kullandı
[Fotograf: AA]

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy kullanacağı Arjantin İlkokulu'na gitmek üzere Çukurambar Mahallesi'ndeki evinden ayrılırken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Kazanacağız göreceksiniz, halkın iradesine güveniyorum. Zaman zaman belli aksaklıklar yansıyor, engellemek istiyorlar ama arkadaşlarımız sandık başında ve görevlerini yapıyorlar" dedi.

Daha sonra eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile oy kullanacağı Çukurambar Mahallesi'ndeki Arjantin İlkokulu'na gelen Kılıçdaroğlu, oy kullanmak için gelenlerin ilgisiyle karşılandı.


 

"Bütün vatandaşlarımı sandığa davet ediyorum"

Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu, 4221 numaralı sandıkta oylarını kullandı.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Baskıdan kurtulmak için, otoriter bir yönetimden kurtulmak için, bu ülkeye gerçek anlamda özgürlüğün ve demokrasinin gelmesi için bütün vatandaşlarımı sandığa davet ediyorum. Oylarını kullansınlar, oylarını kullandıktan sonra da sandığa sahip çıksınlar. Çünkü bu seçim, çok zor koşullarda gerçekleşen bir seçimdir. Her türlü karalama, her türlü iftira yapıldı ama ben halkın sağduyusuna güveniyorum ve mutlaka bu ülkeye demokrasi gelecek, özgürlük gelecek, insanlar huzur içinde bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında gezebilecekler ve siyasetçileri de özgürce eleştirebilecekler. Sandığa gidip oyunu kullanan ve oyunun hakkını arayan bütün vatandaşlara buradan yürekten teşekkürlerimi gönderiyorum."

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