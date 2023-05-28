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Gündem
AA 28.05.2023 11:33

İyi Parti Genel Başkanı Akşener oyunu kullandı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oyunu kullandı.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener oyunu kullandı
[Fotograf: AA]

Akşener, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde bulunan 2127 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, okul çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimlerin çok önemli olduğunu söyledi.

Seçimin herkes için çok önemli olduğunu vurgulayan Akşener, "Özellikle gençlerin geleceği açısından çok önemli bir seçimin ikinci safhasında oylarımızı kullandık. İnşallah ülkemize, milletimize hayırlı olur. Allah, inşallah gönlümüzdekini nasip eder" diye konuştu.

Akşener, seçim sonuçlarını Ankara'da takip etmek için kısa süre sonra yola çıkacağını sözlerine ekledi.

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Meral Akşener İyi Parti Seçim 2023
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