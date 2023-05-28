Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 17.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 28.05.2023 10:47

YSK Başkanı Yener: Sonuçların daha erken sonuçlanmasını bekliyoruz

YSK Başkanı Yener, seçimlerin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Bu seçimde sadece cumhurbaşkanı adayları yarıştığı için sonuçların daha erken sonuçlanmasını bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

YSK Başkanı Yener: Sonuçların daha erken sonuçlanmasını bekliyoruz
[Fotograf: AA]

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener Ankara’da oy kullandıktan sonra açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Türk demokrasisine, cumhurbaşkanı adaylarına ve siyasi partilere hayırlı olmasını dileyen Yener, "Seçimler şu ana dek sorunsuz devam ediyor, Türk halkına hayırlı olsun" dedi.


Yurt dışından seçimlere yoğun ilgi olduğunu ifade eden Yener, "14 Mayıs'ta adaylar ve 24 siyasi parti vardı. Bu seçimde sadece cumhurbaşkanı adayları yarıştığı için sonuçların daha erken sonuçlanmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

17.00'da oy kullanma işleminin bitmesinin ardından YSK'nın yayın yasağıyla ilgili değerlendirme yapacağını ifade eden Yener, "Yayın yasağı daha erken kalkarsa televizyon kanallarına ve ajanslara bilgi verileceğiz" açıklamasını yaptı.

ETİKETLER
Seçim 2023 YSK Ankara
Sıradaki Haber
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Antalya'da oyunu kullandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:12
Sinan Oğan Ankara'da oyunu kullandı
12:01
Oy kullanmaya yöresel kıyafetlerle gittiler
11:56
Bursa'da 700 seçmen ekiplerin yardımıyla sandık başına gitti
11:38
'Dünyanın en uzun boylu kadını' oyunu kullandı
11:37
İyi Parti Genel Başkanı Akşener oyunu kullandı
12:06
Seçim güvenliği için gerekli tedbirler alındı
91 yaşında oy kullanmaya tekerlekli sandalye ile getirildi
91 yaşında oy kullanmaya tekerlekli sandalye ile getirildi
FOTO FOKUS
Pırlantanız sentetik çıkabilir: Peki bu durumda ne yapılmalı?
Pırlantanız sentetik çıkabilir: Peki bu durumda ne yapılmalı?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ