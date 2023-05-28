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Gündem
AA 28.05.2023 10:26

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, oyunu İstanbul'da kullandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oyunu kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, oyunu İstanbul'da kullandı
[Fotograf: AA]

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için eşi Şengül Kurum ile saat 09.15'te TEB Ataşehir Ortaokulu'na geldi. Kurum çifti, 2040 numaralı sandıkta oylarını kullandı.

Oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Bugün yine 85 milyon vatandaşımızla birlikte bir kez daha sandık başına gidiyoruz. Yine demokratik bir olgunlukta tüm vatandaşlarımızın katılım sağlayacağı, 14 Mayıs'ta olduğu gibi bir seçimi yaşama arzusuyla biz de oyumuzu kullandık. Seçimimiz inşallah ülkemize, milletimize, 780 bin kilometrekare vatan toprağımıza, tüm dünyaya hayırlı olsun. Yine demokratik bir olgunlukta, bayram havasında oylarımızı kullanacağız. Akşam da inşallah Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız. Tüm milletimize hayırlı olsun."

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