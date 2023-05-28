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Gündem
AA 28.05.2023 09:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir millet, iki devlet şiarıyla, her zaman yan yana, omuz omuza olduğumuz kardeş Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutluyor, müstakillik uğruna şehit düşen kahramanlarımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum" sözlerini kullandı.

Paylaşımda, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarına da yer verildi.


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