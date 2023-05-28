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TRT Haber, AA 28.05.2023 00:04

Gümrüklerde bugün 17'ye kadar oy kullanılabilecek

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların gümrük kapılarında oy verme işlemi sürüyor. Seçmenler, gümrüklerde kurulan sandıklarda, bugün 17.00’ye kadar oy kullanabilecek.

Gümrüklerde bugün 17'ye kadar oy kullanılabilecek

Havalimanları, sınır kapıları, limanlar... Gümrüklerde 20 Mayıs'ta başlayan oy kullanma süreci devam ediyor.

Yurt dışı seçmenler, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda da sandıklara yoğun ilgi gösterdi.

Vatandaşlar, 20 havalimanı, 20 kara yolu ve 9 liman gümrüğünde kurulan sandıklarda oy kullanabiliyor.

Gümrüklerde kurulan sandıklar, oy verme sürecinde 24 saat açık kalacak.

Yurt dışı seçmenler, bugün saat 17.00’ye kadar oy kullanabilecek.

Türkiye bugün sandığa gidiyor
Türkiye bugün sandığa gidiyor

Yurt dışında kullanılan oyların tamamı Türkiye'de

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar için 73 ülkede kurulan sandıklarda 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işleminin tamamlanmasının ardından görevliler tarafından mühürlenen çuvallar yurda getirildi.

Kanada'nın başkenti Ottawa ve Montreal şehrindeki vatandaşların kullandığı oy zarflarının bulunduğu çuvallar, diplomatik kurye ve siyasi parti temsilcileri eşliğinde Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli uçaklarıyla İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna gönderildi

Uçaktan alınan oy çuvallarının bulunduğu mühürlü çuvallar, yetkililer tarafından apronda bekleyen araca konuldu. Mühürlü çuvallar, görevliler nezaretinde havalimanındaki Yurt Dışı Seçim Bölgesi Başkanlığına götürüldü. Oy torbalarının hakim ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri nezaretinde işlemleri tamamlandı. Torbaların teslim alındığına dair tutanaklar imzalanıp ilgililere verildi.

İstanbul Havalimanı'nda işlemleri tamamlanan oyların bulunduğu torbalar, Arnavutköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulunca PTT'ye ait, kapısı mühürlenen minibüs ile güvenlik önlemleri altında kara yoluyla Ankara'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna gönderildi.

Kanada'dan getirilen oy torbaları ile birlikte yurt dışından kullanılan tüm oylar Türkiye'ye getirilmiş oldu.

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