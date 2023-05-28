Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi, milletimizin başımız üzerine olan iradesini son ana kadar koruma vakti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy verme işleminin sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sabahın erken saatlerinden beri sandıklarda fedakârca görev yapan her bir dava arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum. Şimdi, milletimizin başımız üzerine olan iradesini son ana kadar koruma vakti!"