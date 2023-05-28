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Gündem
TRT Haber 28.05.2023 17:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi, milletimizin başımız üzerine olan iradesini son ana kadar koruma vakti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy verme işleminin sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum. Şimdi, milletimizin başımız üzerine olan iradesini son ana kadar koruma vakti!" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi, milletimizin başımız üzerine olan iradesini son ana kadar koruma vakti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy verme işleminin sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bulundu.

Seçim sonuçları için tıkla[Seçim sonuçları için tıkla]

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sabahın erken saatlerinden beri sandıklarda fedakârca görev yapan her bir dava arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum. Şimdi, milletimizin başımız üzerine olan iradesini son ana kadar koruma vakti!"

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