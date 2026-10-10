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Türkiye
AA 10.10.2026 16:30

Ankara'da katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) mensupları, İsrail'in 10 Ekim 2025'teki ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Ankara'da katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde bir araya gelen platform üyeleri, "Sözde değil özde ateşkes" ve "Özgür Gazze, özgür dünya" yazılı pankartlar açarak İsrail ve ABD aleyhinde sloganlar attı.

ANFİDAP adına basın açıklaması yapan Hacı Aydemir, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 74 binden fazla kişinin katledildiğini, bunların 21 binden fazlasının çocuk olduğunu söyledi.

Ankara'da katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Ateşkesin uygulandığı 10 Ekim 2025'ten bu yana ise İsrail'in 1402 kişiyi öldürdüğünü belirten Aydemir, "Girişine izin verilen tırların oranı yüzde 52'ye düşmüştür. Bu oran, Mısır koridorunda yüzde 21'e düşmüştür. Kış kapıda. Nüfusun yüzde 94'ü acil barınma yardımına muhtaç. Hanelerin yüzde 65'i hava koşullarına karşı neredeyse hiçbir koruma sağlamayan çadırlarda yaşıyor." diye konuştu.

Ankara'da katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Gazze'de gerçek anlamıyla bir ateşkesin uygulanmadığına işaret eden Aydemir, şunları kaydetti:

"Ateşkes ihlalleri derhal durdurulmalı, ABD, garantör sıfatıyla sahip olduğu tüm siyasi ağırlığı kullanmalıdır. Tüm sınır kapıları geçişlere açılmalı, tırlardaki yardım malzemelerinin boşaltma oranı yüzde 100'e çıkarılmalı, gerekçesiz tır iadeleri son bulmalıdır. Sarı hattın ötesindeki konuşlanma sona erdirilmeli, kalıcı işgal reddedilmelidir.

Uluslararası mahkeme kararlarının gereği yapılmalı ve hesap verebilirlik siyasi pazarlık konusu yapılmamalıdır."

Ankara'da katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

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