"Yüksek limitli kredi kartı" vaadine kandı, 412 bin lirasından oldu

İddiaya göre, sosyal medyada özel bir bankaya aitmiş gibi gösterilen kredi kartı başvuru reklamını gören Em, bağlantı üzerinden başvuru yaptı. Ertesi gün kendilerini banka yetkilisi olarak tanıtan şüphelilerle görüşen Em'den, onaylanacak yeni kartın limitinin yüksek olması gerekçesiyle mevcut bir kredi kartını referans göstermesi istendi.

Bunun üzerine 2 milyon lira limitli başka bir kredi kartının bilgilerini şüphelilerle paylaşan Em'in hesabından, İstanbul'da faaliyet gösteren bir kişisel temizlik ürünleri firması üzerinden iki işlemde toplam 412 bin lira çekildi.

Dolandırıldığını fark edince kartlarını kullanıma kapattıran ve banka ile iletişime geçen Em, emniyete giderek şikayette bulundu.

"Dakikalar içinde hesabımdan 412 bin lira çekildi"

Yaşadıklarını anlatan Murat Em, reklam bağlantısına tıkladıktan bir gün sonra telefonla arandığını söyledi.

Görüşme sırasında şüphelilerin güven verdiğini belirten Em, süreci şöyle anlattı:

"Bana, 'En yüksek limitli kartınızı referans olarak gösterin ki yeni kartınızın da limitini yüksekten açalım' dediler. İstenilen numaraya kart bilgilerimi yolladım. Bu sırada görüntülü konuşma gerçekleştiriyorduk. Kısa süre içinde telefonuma mesaj geldi ve hesabımdan 412 bin lira çekildiği yazıyordu. Kartımdan para çekildiğini söyleyerek tepki gösterdim ve telefonu kapattım. Hemen kartımı kullanıma kapattırdım. Bankaya giderek işlemi iptal ettirmek istedim ancak şifre kullanıldığı gerekçesiyle işlem iptal edilmedi. Polise şikayette bulundum."

"Adıma temizlik ürünü faturası kesmişler"

Olayın ardından adına alakasız bir sektörden fatura düzenlendiğini de aktaran Em, "Dolandırıcılar adıma fatura kesip bana gönderdiler. Faturanın kesildiği temizlik firmasını arayarak herhangi bir ürün almadığımı belirttim. İmzam olmadan belgenin nasıl düzenlendiğini sorduğumda, ödemenin yapıldığını ve ürünün başka birine teslim edildiğini söylediler. Daha sonra bir kişi beni arayarak, 'Geçmiş olsun, paranı aldık' dedi." ifadelerini kullandı.

Hukuki sürecin takipçisi olacağını vurgulayan Em, konuyu Tüketici Mahkemesine de taşıyacağını dile getirerek, "Dolandırıcılar hala farklı bankaların isimlerini kullanarak faaliyetlerine devam ediyor. Böyle bir tuzağa düşeceğim aklıma gelmezdi. Mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim." dedi.