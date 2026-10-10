Farklı siyasi partilerden 136 kişi AK Parti'ye katıldı

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, parti yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve teşkilat mensupları programa katıldı.

Programda CHP, İyi Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anahtar Parti ve DEM Parti başta olmak üzere farklı siyasi partilerde daha önce görev yapan isimlerin de aralarında bulunduğu 136 kişi AK Parti'ye katıldı.

"Milletle bütünleşmek, vatandaşın gündelik hayatına dokunmakla olur"

Demir, burada yaptığı konuşmada, yerel yönetim anlayışlarının merkezinde insanın bulunduğunu söyledi.

Katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirliğin önemini belirten Demir, "Milletle bütünleşmek, vatandaşın gündelik hayatına dokunmakla olur. Yılın her günü mahalle aralarında, okul önlerinde, cami avlularında vatandaşla birlikte olabilmektir bizim işimiz." dedi.

"Farkın net ve somut olarak görüldüğü bir dönemin içerisindeyiz"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir ise AK Parti'nin yerel yönetimlerdeki geçmişine dikkati çekerek, 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik çalışmalarının AK Parti'nin 2002 yılında iktidara uzanan yolculuğunda önemli bir rol oynadığını vurguladı.

İstanbul'da AK Partili belediyelerin hizmetlerini sürdürdüğüne işaret eden Özdemir, "AK Parti belediyeciliği ile diğer belediyecilik anlayışları arasındaki farkın net ve somut olarak görüldüğü bir dönemin içerisindeyiz." diye konuştu.

Göreve geldikleri dönemde İstanbul'da 13 AK Partili belediye bulunduğunu aktaran Özdemir, belediye başkanlarının partiye katılımları ve belediye meclislerinde gerçekleştirilen başkan vekilliği seçimleriyle bu sayının arttığını söyledi.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi'ye başarı dileklerini ileten Özdemir, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin ile Adalar Belediye Başkan Vekili Kemal Türkyılmaz'ı da tebrik etti.

Özdemir, Adalar Belediyesinde göreve başlanmasının ardından yaşanan hizmet sorunlarını anlattı.

Belediyeye ait 13 araçtan 12'sinin arızalı olduğunu belirten Özdemir, AK Partili belediyelerin desteğiyle ilçede temizlik çalışmalarının hızla başlatıldığını kaydetti.

"Oradaki seçimleri de inşallah hep birlikte takip edeceğiz"

Özdemir, Ataşehir ve Eyüpsultan ilçelerinde gerçekleştirilecek belediye başkan vekilliği seçimlerine girecek adaylarına başarılar dileyerek, "Umuyoruz iki ilçemizde de AK Parti hizmetleri yarından itibaren başlar. Oradaki seçimleri de inşallah hep birlikte takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Programda, yerel yönetim gündemine ilişkin istişarelerin ardından AK Parti'ye yeni katılan isimler karşılandı.