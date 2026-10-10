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Türkiye
AA 10.10.2026 10:37

Edirne'de "hızlı tren" heyecanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda ilk yolcu seferleri başladı. Edirne Garı'ndan 09.00'da hareket eden tren, bölge halkı için ulaşımı saatlerden dakikalara indirerek konforlu bir dönemin kapısını araladı.

Edirne'de "hızlı tren" heyecanı
[Fotograf: AA]

Edirne'den Çerkezköy'e hızlı trenle seyahat etmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde Edirne Garı'na geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) görevlilerinin bilet kontrollerinin ardından trene binen yolcular, saat 09.00'da hattaki ilk seferle Çerkezköy'e hareket etti.

İlk seferde yolculuk yapan vatandaşlar, hızlı trenin ulaşım süresini kısaltacak olmasından ve sunduğu konfordan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Edirne'de "hızlı tren" heyecanı

Yolculardan Tunçer Metin, ilk kez hızlı trene bineceği için heyecanlı olduğunu söyledi.

Eski trenlerle yolculuğun uzun saatler sürdüğünü belirten Metin, "Edirne'den İstanbul'a 7 saatte gidiyorduk. Şimdi hızlı tren geldi, çok faydalı olacak. Hem ulaşım hem konfor bakımından güzel oldu ve Avrupa istikameti açılıyor. Türkiye'de her alanda teknolojik hamleler yapılıyor, bu çok sevindirici." dedi.

Metin, hızlı tren sayesinde Çerkezköy'deki yakınlarına kısa sürede kavuşacağını ifade etti.

Edirne'de "hızlı tren" heyecanı

"Eski trenlere göre daha konforlu ve rahat bir yolculuk olacak"

Yolculardan Gülbiye Güven de hızlı trenin ulaşımda büyük kolaylık sağlayacağını dile getirdi.

Önceki yolculuklarında uzun süre beklemek zorunda kaldığını anlatan Güven, "Hızlı tren olmadan önce saat 13.00'te Çerkezköy'de oluyorduk, şimdi ise 55 dakikada Çerkezköy'e ulaşacağım. Eski trenlere göre daha konforlu ve rahat bir yolculuk olacak." diye konuştu.

Türkan Çekirge ise hızlı tren hizmetinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, daha önce uzun saatler süren yolculukların artık kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Hızlı trenin konforunu ve bilet fiyatlarını beğendiklerini belirten Tunay Çekirge de yeni hattın bölge halkı için önemli bir ulaşım kolaylığı sağlayacağını kaydetti.

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