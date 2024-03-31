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TRT Haber 31.03.2024 17:06

YSK Başkanı Yener: Oy verme işlemi bitti sayım döküm işlemine başlandı

YSK Başkanı Ahmet Yener, "Oy verme işlemi bitti sayım döküm işlemlerine başlandı. Oy kullanma süreci, bazı münferit olaylar haricinde sorunsuz olarak tamamlanmıştır" dedi.

YSK Başkanı Yener: Oy verme işlemi bitti sayım döküm işlemine başlandı

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için doğudaki 32 ilde saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi tamamlandı.

YSK Başkanı Yener'in açıklamalarından öne çıkanlar: 

Veri girişi devam etmektedir. Oy verme işlemi bitti sayım döküm işlemlerine başlandı. Kurul birazdan toplanıp konuyu değerlendirecek.

Oy kullanma süreci, bazı münferit olaylar haricinde sorunsuz olarak tamamlanmıştır.

Ayrıntılar geliyor... 

 

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